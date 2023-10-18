Нічний удар рф авіабомбами по Херсонщині: поранена жінка померла у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок нічного авіаудару окупантів по селищу Благовіщенське Бериславському району Херсонської області поранена жінка померла у лікарні. Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Жінка, яка отримала травми через ворожий обстріл, померла в лікарні. Вночі окупанти вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка», - написав Прокудін у Telegram.
За його словами, у жінки діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, проникаюче осколкове поранення черевної порожнини, осколкове поранення лівого стегна.
Постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані.
«З ночі медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. Щойно стало відомо про смерть жінки», - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними обласної прокуратури через нічний авіаудар окупантів по Бериславському району Херсонської області загинув чоловік, розпочато кримінальне провадження.