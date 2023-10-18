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Ворог вночі завдав по Херсонщині черговий удар керованими авіабомбами, загинув чоловік - прокуратура

Київ • УНН

 • 208771 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Через нічний авіаудар окупантів по Бериславському району Херсонської області загинув чоловік, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Ворог вночі завдав по Херсонщині черговий удар керованими авіабомбами, загинув чоловік - прокуратура

Цитата

"За даними слідства, 18 жовтня близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який перебував на подвірʼї. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, "уночі окупанти вбили 63-річного чоловіка у Новобериславі". "По селу ворог випустив 6 керованих авіабомб. Для цього використав три літаки Су-34", - вказав він у Telegram.

Також, зі слів голови ОВА, є тяжко поранена жінку в Благовіщенському. Є руйнування житла, освітніх закладів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсоні росіяни вдарили по набережній, область обстріляли 70 разів - ОВА

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