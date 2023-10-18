Ворог вночі завдав по Херсонщині черговий удар керованими авіабомбами, загинув чоловік - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Через нічний авіаудар окупантів по Бериславському району Херсонської області загинув чоловік, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
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"За даними слідства, 18 жовтня близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами", - повідомили у прокуратурі.
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Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який перебував на подвірʼї. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, "уночі окупанти вбили 63-річного чоловіка у Новобериславі". "По селу ворог випустив 6 керованих авіабомб. Для цього використав три літаки Су-34", - вказав він у Telegram.
Також, зі слів голови ОВА, є тяжко поранена жінку в Благовіщенському. Є руйнування житла, освітніх закладів.
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