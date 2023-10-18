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Враг ночью нанес по Херсонской области очередной удар управляемыми авиабомбами, погиб человек - прокуратура

Киев • УНН

 • 208771 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Из-за ночного авиаудара оккупантов по Бериславскому району Херсонской области погиб мужчина, начато уголовное производство. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Враг ночью нанес по Херсонской области очередной удар управляемыми авиабомбами, погиб человек - прокуратура

Цитата

"По данным следствия, 18 октября около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака осуществлена управляемыми авиабомбами", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, "ночью оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе". "По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб. Для этого использовал три самолета Су-34", - указал он в Telegram.

Также, по словам главы ОВА, есть тяжело раненная женщина в Благовещенском. Есть разрушения жилья, образовательных учреждений.

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