Враг ночью нанес по Херсонской области очередной удар управляемыми авиабомбами, погиб человек - прокуратура

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"По данным следствия, 18 октября около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака осуществлена управляемыми авиабомбами", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, "ночью оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе". "По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб. Для этого использовал три самолета Су-34", - указал он в Telegram.

Также, по словам главы ОВА, есть тяжело раненная женщина в Благовещенском. Есть разрушения жилья, образовательных учреждений.

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