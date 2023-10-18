У Херсоні росіяни вдарили по набережній, область обстріляли 70 разів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська за 17 жовтня 70 разів обстріляли Херсонську область, відомо про шістьох поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство залізничного транспорту, територію парку та набережної у Херсоні.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін.
Нагадаємо
17 жовтня повідомлялося про 5 поранених у Херсоні через атаки росіяни.