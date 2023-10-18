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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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The Guardian

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У Херсоні росіяни вдарили по набережній, область обстріляли 70 разів - ОВА

Київ • УНН

 • 257487 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська за 17 жовтня 70 разів обстріляли Херсонську область, відомо про шістьох поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

У Херсоні росіяни вдарили по набережній, область обстріляли 70 разів - ОВА

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство залізничного транспорту, територію парку та набережної у Херсоні.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо

17 жовтня повідомлялося про 5 поранених у Херсоні через атаки росіяни.

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