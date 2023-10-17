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У Херсоні через атаки росіяни поранені п’ятеро людей — МВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Херсоні через сьогоднішні атаки російських військових постраждали п’ятеро людей. Про це розповів очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

У Херсоні через атаки росіяни поранені п’ятеро людей — МВА

Цитата

“На 17.00 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ постраждали п’ятеро людей!”, — розповів про актуальну кількість постраждалих в обласному центрі Роман Мрочко.

Деталі

За даними голови МВА із пораненнями середнього ступеня тяжкості до лікарень сьогодні ушпиталили трьох чоловіків.

Ще дві жінки, які постраждали під час російських атак 17 жовтня отримали медичну допомогу на місці, та відмовились від подальшої госпіталізації.

Роман Мрочко зазначив, що ворог бив по місту впродовж дня кілька разів. Були влучання у різних районах Херсону. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження транспортного підприємства, та помешкань херсонців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через обстріл транспортного підприємства у Херсоні постраждали двоє працівників — ОВА

Нагадаємо

Атакували Херсонщину росіяни й вночі. Загарбники поцілили у приміщення лікарні в Бериславському районі. Обійшлось без жертв.

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