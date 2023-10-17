Окупанти вдарили по центру Херсона: поранення отримали дві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У результаті удару окупантів по центру Херсона поранення отримали дві жінки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Знову ворожий удар по середмістю Херсона. Постраждали люди. Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці", - повідомив голова ОВА.
За словами Прокудіна, є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки.
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Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, російські військові завдали кілька ударів по району центра Херсона.