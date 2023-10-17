Армія рф завдала кілька ударів по центру Херсона

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"Армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя завдала кілька ударів по району центра Херсона! Інформація про руйнування та постраждалих не надходила", - написав Мрочко у Telegram-каналі.

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За словами Мрочко, обстріл триває.

"Залишайтесь у безпечних місцях", - резюмував він.

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