Армія рф завдала кілька ударів по центру Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські військові завдали кілька ударів по району центра Херсона. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя завдала кілька ударів по району центра Херсона! Інформація про руйнування та постраждалих не надходила", - написав Мрочко у Telegram-каналі.
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За словами Мрочко, обстріл триває.
"Залишайтесь у безпечних місцях", - резюмував він.
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