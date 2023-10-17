Армия рф нанесла несколько ударов по центру Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские военные нанесли несколько ударов по району центра Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Армия рф с временно оккупированного левобережья нанесла несколько ударов по району центра Херсона! Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - написал Мрочко в Telegram-канале.
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По словам Мрочко, обстрел продолжается.
"Оставайтесь в безопасных местах", - резюмировал он.
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