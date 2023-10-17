Через обстріл транспортного підприємства у Херсоні постраждали двоє працівників – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Двох працівників транспортного підприємства у Херсоні госпіталізували з мінно-вибуховими травмами після сьогоднішніх обстрілів рф обласного центру. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Уточнена інформація про обстріл транспортного підприємства. Постраждали двоє працівників. Це чоловіки віком 52 роки. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Триває їх дообстеження», - йдеться у повідомленні.
Також очільник області показав наслідки ворожих обстрілів рф Херсону.
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Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляв, що внаслідок масованого ворожого обстрілу Херсона попередньо відомо про п'ятьох поранених людей.