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Через обстріл транспортного підприємства у Херсоні постраждали двоє працівників – ОВА

Київ • УНН

 • 219260 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Двох працівників транспортного підприємства у Херсоні госпіталізували з мінно-вибуховими травмами після сьогоднішніх обстрілів рф обласного центру. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через обстріл транспортного підприємства у Херсоні постраждали двоє працівників – ОВА

Цитата

«Уточнена інформація про обстріл транспортного підприємства. Постраждали двоє працівників. Це чоловіки віком 52 роки. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Триває їх дообстеження», - йдеться у повідомленні.

Також очільник області показав наслідки ворожих обстрілів рф Херсону.

Раніше

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляв, що внаслідок масованого ворожого обстрілу Херсона попередньо відомо про п'ятьох поранених людей.

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