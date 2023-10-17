Через масований ворожий обстріл Херсона відомо про п'ятьох поранених - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Внаслідок масованого ворожого обстрілу Херсона попередньо відомо про п'ятьох поранених людей, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Внаслідок чергового масованого обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ, за попередньою інформацією, поранені п'ятеро людей. Один з них ушпиталений у стані середньої тяжкості. Інформація уточнюється", - написав Мрочко у Telegram.
Деталі
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, своєю чергою, повідомив, що постраждали двоє працівників охоронної фірми. "Які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці", - зазначив він у Telegram.
"Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості", - написав Прокудін.
Нагадаємо
Російські окупанти у вівторок продовжили обстрілювати Херсон, спочатку було відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу Дніпровського району.