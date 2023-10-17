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Из-за массированного вражеского обстрела Херсона известно о пяти раненых - ГВА

Киев • УНН

 • 223662 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате массированного вражеского обстрела Херсона предварительно известно о пяти раненых людях, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Из-за массированного вражеского обстрела Херсона известно о пяти раненых - ГВА

Цитата

"В результате очередного массированного обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск, по предварительной информации, ранены пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Информация уточняется", - написал Мрочко в Telegram.

Детали

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в свою очередь, сообщил, что пострадали двое работников охранной фирмы. "Которые во время обстрела находились в служебном автомобиле", - отметил он в Telegram.

"Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести", - написал Прокудин.

Напомним

Российские оккупанты во вторник продолжили обстреливать Херсон, сначала было известно об одном раненом в результате обстрела Днепровского района.

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