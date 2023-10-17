росіяни продовжують обстрілювати Херсон: в МВА повідомляють про одного пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські окупанти у вівторок продовжують обстрілювати Херсон, відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу Дніпровського району Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника Херсонської МВА Романа Мрочка.
Цитата
«Російські окупаційні війська не припиняють вогонь по мирних жителях Херсона. Наразі відомо про одного пораненого унаслідок недавнього обстрілу Дніпровського району», - написав Мрочко у Telegram.
Доповнення
За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, окупанти влучили у житлову зону.
«Окупанти знову обстріляли Херсон. Є влучання у житловій зоні. Деталі – з’ясовуються», - написав Прокудін у Telegram.
Додамо
У Бериславському районі вночі росіяни влучили у приміщення лікарні, обійшлось без жертв.