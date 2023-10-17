Россияне продолжают обстреливать Херсон: в МВА сообщают об одном раненом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты во вторник продолжают обстреливать Херсон, известно об одном раненом в результате обстрела Днепровского района Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина и руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко.
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"Российские оккупационные войска не прекращают огонь по мирным жителям Херсона. Сейчас известно об одном раненом в результате недавнего обстрела Днепровского района", - написал Мрочко в Telegram.
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По словам главы ОВА Александра Прокудина, оккупанты попали в жилую зону.
"Оккупанты снова обстреляли Херсон. Есть попадания в жилой зоне. Детали - выясняются", - написал Прокудин в Telegram.
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В Бериславском районе ночью россияне попали в помещение больницы, обошлось без жертв.