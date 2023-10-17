росіяни вночі влучили в лікарню на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Вночі російські війська продовжили атакувати Херсонщину. У Бериславському районі росіяни влучили у приміщення лікарні, обійшлось без жертв. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє УНН.
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«З авіації знову обстріляний Бериславський район. Є влучання в лікарню. На щастя, без жертв», - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію.
Крім того, наслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі, яку загасили рятувальники.
Також окупанти поцілили в декілька сіл. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється, зазначив Прокудін.
Доповнення
Російські війська за 16 жовтня обстріляли Херсонську область 32 рази, обійшлося без жертв.