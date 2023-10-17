россияне ночью обстреляли больницу на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Ночью российские войска продолжили атаковать Херсонскую область. В Бериславском районе россияне попали в помещение больницы, обошлось без жертв. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает УНН.
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"С авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. К счастью, без жертв", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, в результате вражеских обстрелов пострадало терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию.
Кроме того, в результате падения другой КАБ произошел пожар в частном доме, который потушили спасатели.
Также оккупанты попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается, отметил Прокудин.
Дополнение
Российские войска за 16 октября обстреляли Херсонскую область 32 раза, обошлось без жертв.