По Херсонщині росіяни випустили 158 снарядів, без постраждалих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські війська за 16 жовтня обстріляли Херсонську область 32 рази, обійшлося без жертв, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА", - повідомив Прокудін у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіаналіт на Херсонщину: росіяни скинули бомби на Бериславський район