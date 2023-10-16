Авіаналіт на Херсонщину: росіяни скинули бомби на Бериславський район — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські військові атакували Херсонську область авіацією. Під удар потрапили населені пункти Бериславського району. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“За попередньою інформацією випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району”, — поточнив наслідки обстрілу Олександр Прокудін.
Деталі
Інформація щодо наслідків руйнувань та потерпілих ще встановлюється.
Попередньо відомо, що ворог скинув авіабомби на Херсонську область одразу з п’яти літаків Су.
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Нагадаємо
Напередодні російські окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Унаслідок атак одна людина отримала поранення.