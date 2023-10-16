Росіяни атакували Херсонщину 97 разів: одна людина травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Унаслідок атак одна людина отримала поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів”, - йдеться у повідомленні.
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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Нагадаємо
Протягом неділі 15 жовтня окупанти ударили по Херсонщині 15 авіабомбами. Унаслідок чого є руйнування приватних домоволодінь та пошкоджені ЛЕП.