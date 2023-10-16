Россияне атаковали Херсонщину 97 раз: один человек травмирован

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“За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, С60, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов”, - говорится в сообщении.

Детали

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Напомним

В течение воскресенья 15 октября оккупанты ударили по Херсонщине 15 авиабомбами. В результате чего есть разрушения частных домовладений и повреждены ЛЭП.