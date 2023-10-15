Росіяни скинули на Херсонщину 15 авіабомб: пошкоджено ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Протягом неділі 15 жовтня окупанти ударили по Херсонщині 15 авіабомбами. Унаслідок чого є руйнування приватних домоволодінь та пошкоджені ЛЕП. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, пише УНН.
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Зокрема, у Херсоні зруйновані будинки та пошкоджені лінії електропередач.
"В деяких районах міста перебої з електропостачанням. Це їх перемикають поки не усунуть усі наслідки обстрілів, - сказав Олександр Толоконніков.
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Після сьогоднішніх ударів рф по енергообʼєктах у Херсоні ремонтні бригади відновили постачання електроенергії та водопостачання майже в усьому місті.