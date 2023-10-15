Зеленський: "У Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті водопостачання. Ми максимально посилимо ППО"

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Після сьогоднішніх ударів рф по енергообʼєктах у Херсоні ремонтні бригади відновили постачання електроенергії та водопостачання майже в усьому місті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, Україна до зими посилить засоби протиповітряної оборони, пише УНН.