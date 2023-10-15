Зеленський: "У Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті водопостачання. Ми максимально посилимо ППО"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Після сьогоднішніх ударів рф по енергообʼєктах у Херсоні ремонтні бригади відновили постачання електроенергії та водопостачання майже в усьому місті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, Україна до зими посилить засоби протиповітряної оборони, пише УНН.
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«Увесь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також в Донецькій області – ліквідовують наслідки ударів по енергообʼєктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе, і станом на зараз у Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті водопостачання, крім десяти будинків у Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків – ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня”, - заявив Зеленський.
За його словами, таких російських ударів по обʼєктах генерації із наближенням зими стане більше.
“До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались”, - зазначив президент.
Втім голова держави зазначив, що, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку.
“Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними», - зауважив президент.
Нагадаємо
Окупанти з самого ранку атакують Херсонську область. Зокрема Близько 10 години окупанти скинули понад 10 керованих авіабомб. Влучили, зокрема, в об'єкти інфраструктури. Були пошкоджені лінії електропередач.
Після того, як електропостачання відновили, Херсон знову опинився під обстрілом. Був знеструмлений центр міста.