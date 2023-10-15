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Зеленский: "В Херсоне восстановлены поставки электричества и почти во всем городе водоснабжение. Мы максимально усилим ПВО"

Киев • УНН

 • 300388 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. После сегодняшних ударов рф по энергообъектам в Херсоне ремонтные бригады восстановили поставки электроэнергии и водоснабжение почти во всем городе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. По его словам, Украина к зиме усилит средства противовоздушной обороны, пишет УНН.

Зеленский: "В Херсоне восстановлены поставки электричества и почти во всем городе водоснабжение. Мы максимально усилим ПВО"

Цитата

«Весь день энергетики, спасатели работают очень активно на Херсонщине, а также в Донецкой области – ликвидируют последствия ударов по энергообъектам. В частности, в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Наши ремонтные бригады делают все возможное, и по состоянию на сейчас в Херсоне восстановлена подача электричества и почти во всем городе водоснабжение, кроме десяти домов в Таврическом микрорайоне. По этим домам – ремонтные работы должны завершиться завтра в первой половине дня”, - заявил Зеленский.

По его словам, таких российских ударов по объектам генерации с приближением зимы станет больше.

“К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в существующих условиях. Даже более чем реально: мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые ранее не применялись”, - отметил президент.

Впрочем, глава государства отметил, что, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

“Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими», - отметил президент.

Напомним 

Оккупанты с самого утра атакуют Херсонскую область. В частности Около 10 часов оккупанты сбросили более 10 управляемых авиабомб. Попали, в частности, в объекты инфраструктуры. Были повреждены линии электропередач.

После того, как электроснабжение восстановили, Херсон снова оказался под обстрелом. Был обесточен центр города. 

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