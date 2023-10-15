Россияне сбросили на Херсонщину 15 авиабомб: повреждены ЛЭП

Детали

В частности, в Херсоне разрушены дома и повреждены линии электропередач.

"В некоторых районах города перебои с электроснабжением. Это их переключают пока не устранят все последствия обстрелов, - сказал Александр Толоконников.

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После сегодняшних ударов рф по энергообъектам в Херсоне ремонтные бригады восстановили поставки электроэнергии и водоснабжения почти во всем городе.