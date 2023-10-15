Россияне сбросили на Херсонщину 15 авиабомб: повреждены ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение воскресенья 15 октября оккупанты ударили по Херсонщине 15 авиабомбами. В результате чего есть разрушения частных домовладений и повреждены ЛЭП. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресофиса ОВА Александр Толоконников, пишет УНН.
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В частности, в Херсоне разрушены дома и повреждены линии электропередач.
"В некоторых районах города перебои с электроснабжением. Это их переключают пока не устранят все последствия обстрелов, - сказал Александр Толоконников.
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После сегодняшних ударов рф по энергообъектам в Херсоне ремонтные бригады восстановили поставки электроэнергии и водоснабжения почти во всем городе.