Авианалет на Херсонщину: россияне сбросили бомбы на Бериславский район — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские военные атаковали Херсонскую область авиацией. Под удар попали населенные пункты Бериславского района. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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“По предварительной информации выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района”, — уточнил последствия обстрела Александр Прокудин.
Детали
Информация о последствиях разрушений и пострадавших еще устанавливается.
Предварительно известно, что враг сбросил авиабомбы на Херсонскую область сразу с пяти самолетов Су.
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Напомним
Накануне российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атак один человек получил ранения.