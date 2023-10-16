Авианалет на Херсонщину: россияне сбросили бомбы на Бериславский район — ОВА

Цитата

“По предварительной информации выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района”, — уточнил последствия обстрела Александр Прокудин.

Детали

Информация о последствиях разрушений и пострадавших еще устанавливается.

Предварительно известно, что враг сбросил авиабомбы на Херсонскую область сразу с пяти самолетов Су.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне предательница корректировала вражеские атаки: СБУ сообщила ей о подозрении



Напомним

Накануне российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атак один человек получил ранения.