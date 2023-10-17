По Херсонской области россияне выпустили 158 снарядов, без пострадавших - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска за 16 октября обстреляли Херсонскую область 32 раза, обошлось без жертв, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 158 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА", - сообщил Прокудин в Telegram.
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По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе.
"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – отметил он.
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