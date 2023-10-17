Из-за обстрела транспортного предприятия в Херсоне пострадали двое работников - ОВА

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«Уточнена информация об обстреле транспортного предприятия. Пострадали двое работников. Это мужчины в возрасте 52 года. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование», - говорится в сообщении.

Также глава области показал последствия вражеских обстрелов рф Херсона.

Ранее

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал, что в результате массированного вражеского обстрела Херсона предварительно известно о пяти раненых людях.