Из-за обстрела транспортного предприятия в Херсоне пострадали двое работников - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Двух работников транспортного предприятия в Херсоне госпитализировали с минно-взрывными травмами после сегодняшних обстрелов рф областного центра. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«Уточнена информация об обстреле транспортного предприятия. Пострадали двое работников. Это мужчины в возрасте 52 года. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование», - говорится в сообщении.
Также глава области показал последствия вражеских обстрелов рф Херсона.
Ранее
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал, что в результате массированного вражеского обстрела Херсона предварительно известно о пяти раненых людях.