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Из-за обстрела транспортного предприятия в Херсоне пострадали двое работников - ОВА

Киев • УНН

 • 219260 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Двух работников транспортного предприятия в Херсоне госпитализировали с минно-взрывными травмами после сегодняшних обстрелов рф областного центра. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за обстрела транспортного предприятия в Херсоне пострадали двое работников - ОВА

Цитата

«Уточнена информация об обстреле транспортного предприятия. Пострадали двое работников. Это мужчины в возрасте 52 года. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование», - говорится в сообщении.

Также глава области показал последствия вражеских обстрелов рф Херсона.

Ранее

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал, что в результате массированного вражеского обстрела Херсона предварительно известно о пяти раненых людях.

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