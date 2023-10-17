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Оккупанты ударили по центру Херсона: ранения получили две женщины

Киев • УНН

 • 300653 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате удара оккупантов по центру Херсона ранения получили две женщины. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Оккупанты ударили по центру Херсона: ранения получили две женщины

Цитата

"Опять вражеский удар по центру Херсона. Пострадали люди. Ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана помощь на месте", - сообщил глава ОВА.

По словам Прокудина, есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки.

Напомним

Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские военные нанесли несколько ударовв по району центра Херсона. 

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