Оккупанты ударили по центру Херсона: ранения получили две женщины

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"Опять вражеский удар по центру Херсона. Пострадали люди. Ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана помощь на месте", - сообщил глава ОВА.

По словам Прокудина, есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки.

Напомним

Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские военные нанесли несколько ударовв по району центра Херсона.