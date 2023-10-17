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В Херсоне из-за атак россияне ранены пять человек — МВА

Киев • УНН

 • 220014 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Херсоне из-за сегодняшних атак российских военных пострадали пять человек. Об этом рассказал глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне из-за атак россияне ранены пять человек — МВА

Цитата

“На 17.00 в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны оккупационных войск пострадали пять человек!”, — рассказал об актуальном количестве пострадавших в областном центре Роман Мрочко.

Детали

По данным главы МВА с ранениями средней степени тяжести в больницы сегодня госпитализировали трех мужчин.

Еще две женщины, которые пострадали во время российских атак 17 октября получили медицинскую помощь на месте, и отказались от дальнейшей госпитализации.

Роман Мрочко отметил, что враг бил по городу в течение дня несколько раз. Были попадания в разных районах Херсона. В частности, правоохранители зафиксировали повреждения транспортного предприятия, и помещений херсонцев.

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Напомним

Атаковали Херсонскую область россияне и ночью. Захватчики попали в помещение больницы в Бериславском районе. Обошлось без жертв.

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