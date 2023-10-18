В Херсоне россияне ударили по набережной, область обстреляли 70 раз - ОВА

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - сообщил Прокудин.

Напомним

17 октября сообщалось о 5 раненых в Херсоне из-за атак россиян.