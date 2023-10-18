Ночной удар рф авиабомбами по Херсонщине: раненая женщина умерла в больнице

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«Женщина, получившая травмы из-за вражеского обстрела, скончалась в больнице. Ночью оккупанты укрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина», - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, у женщины диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, акубаротравму, проникающее осколочное ранение брюшной полости, осколочное ранение левого бедра.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«С ночи медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Только что стало известно о смерти женщины», - отметил председатель ОВА.

Дополнение

По данным областной прокуратуры из-за ночного авиаудара оккупантов по Бериславскому району Херсонской области погиб мужчина, начато уголовное производство.