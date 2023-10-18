росіяни вдарили з авіації по Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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«Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах», - написав Прокудін.
Він зазначив, що інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.
Доповнення
17 жовтня окупанти вдарили по центру Херсона, поранення отримали дві жінки.