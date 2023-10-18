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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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росіяни вдарили з авіації по Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

росіяни вдарили з авіації по Херсонщині

Цитата

«Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах», - написав Прокудін.

Він зазначив, що інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Доповнення

17 жовтня окупанти вдарили по центру Херсона, поранення отримали дві жінки.

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