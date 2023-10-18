росіяни вдарили з авіації по Херсонщині

Цитата

«Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах», - написав Прокудін.

Він зазначив, що інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Доповнення

17 жовтня окупанти вдарили по центру Херсона, поранення отримали дві жінки.