россияне ударили из авиации по Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские оккупанты ударили из авиации по Херсонской области. Выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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«Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам», - написал Прокудин.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Дополнение
17 октября оккупанты ударили по центру Херсона, ранения получили две женщины.