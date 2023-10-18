россияне ударили из авиации по Херсонской области

Цитата

«Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам», - написал Прокудин.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Дополнение

17 октября оккупанты ударили по центру Херсона, ранения получили две женщины.