Херсонщина знову під ворожим вогнем: зафіксовано 12 "прильотів", є травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Золота Балка, що на Херсонщині, знову під ворожим вогнем, є травмована. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
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За даними ОВА, окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 12 «прильотів».
"Поранення отримала 78-річна жінка. Її госпіталізовано. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки", - повідомили в Херсонській ОВА.
Нагадаємо
Російські окупанти вкотре вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили шість керованих авіаційних бомб по двох населених пунктах Бериславського району.