Херсонщина знову під ворожим вогнем: зафіксовано 12 "прильотів", є травмована

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За даними ОВА, окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 12 «прильотів».

"Поранення отримала 78-річна жінка. Її госпіталізовано. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки", - повідомили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти вкотре вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили шість керованих авіаційних бомб по двох населених пунктах Бериславського району.