Херсон снова под обстрелом: есть жертвы и пострадавшие
Киев • УНН
Российская авиация второй раз за день атаковала Херсон управляемыми бомбами, вызвав разрушения и пожар в жилом секторе. В Херсоне погиб 43-летний мужчина – его тело достали из-под завалов. Еще один гражданский получил ранение. В поселке Текстильное пострадал 14-летний ребенок.
Сегодня Херсон второй раз за день оказался под вражеским обстрелом. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Вражеская авиация атаковала город Херсон управляемыми бомбами, вызвав новые разрушения и пожары.
Один из снарядов попал в жилой сектор Центрального района. В результате удара загорелся частный дом. Спасатели работают на месте, ликвидируя возгорание.
По Херсонской областной прокуратуре, из-за данной атаки погиб мужчина, есть раненые, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Следовательно, в самом Херсоне погиб 43-летний мужчина – его тело достали из-под завалов. Еще один гражданский получил ранение. В поселке Текстильное пострадал 14-летний ребенок.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены жилые дома, автотранспорт и гражданская инфраструктура.
Напомним
Ранее авиация террористов нанесла удар по центру Херсона управляемой авиабомбой, повреждены объекты социальной сферы и заведения торговли. К сожалению, 23-летний пострадавший получил ранения.
Армия рф ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона: есть пострадавший14.03.25, 14:50 • 20156 просмотров