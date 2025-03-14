Херсон знову під обстрілом: є жертви і постраждалі

Сьогодні Херсон вдруге за день опинився під ворожим обстрілом. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Ворожа авіація атакувала місто Херсон керованими бомбами, спричинивши нові руйнування та пожежі.

Один із снарядів поцілив у житловий сектор Центрального району. Унаслідок удару загорівся приватний будинок. Рятувальники працюють на місці, ліквідовуючи займання.

За Херсонською обласною прокуратурою, через дану атаку загинув чоловік, є поранені, зокрема неповнолітня дитина.

Відтак у самому Херсоні загинув 43-річний чоловік – його тіло дістали з-під завалів. Ще один цивільний отримав поранення. У селищі Текстильне постраждала 14-річна дитина.

Крім того, через обстріли пошкоджено житлові будинки, автотранспорт і цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо

Раніше авіація терористів завдала удару по центру Херсона керованою авіабомбою, пошкоджено об’єкти соціальної сфери та заклади торгівлі. На жаль, 23-річний постраждалий отримав поранення.

Армія рф вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона: є постраждалий