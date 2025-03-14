Армія рф вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона: є постраждалий

Російські війська завдали авіаудару по центру Херсона керованою авіабомбою, пошкоджено об’єкти соціальної сфери та заклади торгівлі, відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

російська авіація вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки. Нині відомо про одного постраждалого. До лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 23-річний херсонець - написав Прокудін.

Медики дообстежують чоловіка.

Доповнення

Минулої доби, за даними ОВА, російські війська обстріляли 35 населених пунктів на Херсонщині. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення, у тому числі 1 дитина. Згодом стало відомо, що помер атакований ворогом з дрона велосипедист у Станіславі - місцевий житель 1973 року народження.