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Армия рф ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 20156 просмотра

Российская авиация нанесла удар по центру Херсона управляемой авиабомбой, повреждены объекты социальной сферы и заведения торговли. Известно об одном пострадавшем, 23-летнем херсонце.

Армия рф ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона: есть пострадавший

Российские войска нанесли авиаудар по центру Херсона управляемой авиабомбой, повреждены объекты социальной сферы и заведения торговли, известно об одном пострадавшем, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российская авиация ударила управляемой авиабомбой по центру Херсона. В результате атаки повреждены объекты социальной сферы, заведения торговли, уничтожены гражданские автомобили. Сейчас известно об одном пострадавшем. В больницу с минно-взрывной травмой обратился 23-летний херсонец

- написал Прокудин.

Медики дообследуют мужчину.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным ОВА, российские войска обстреляли 35 населенных пунктов в Херсонской области. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, хозяйственное сооружение и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 -  получили ранения, в том числе 1 ребенок. Впоследствии стало известно, что умер атакованный врагом с дрона велосипедист в Станиславе - местный житель 1973 года рождения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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