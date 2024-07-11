Армия рф атакует Херсон - в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья", - сообщил Мрочко.

Он призвал херсонцев не находиться на открытом пространстве.

"Перейдите в более безопасные места. Берегите себя!" - резюмировал Мрочко.

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