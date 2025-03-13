Херсон находится под обстрелом вражеских войск

Херсон в очередной раз оказался под интенсивным огнем российских войск. Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Местные власти информируют об обстрелах, которые несут угрозу жизни мирных жителей.

Граждан призывают не выходить на улицу без крайней необходимости, избегать приближения к окнам и соблюдать правила безопасности.

Следует сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним

Воздушные Силы сообщали об обнаружении вражеских угроз в данной области.

В Херсоне в результате обстрела российских войск погибла женщина: в городе перебои с газом