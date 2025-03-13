Херсон перебуває під обстрілом ворожих військ

Херсон вкотре опинився під інтенсивним вогнем російських військ. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Місцева влада інформує щодо обстрілів, що несуть загрозу життю мирних жителів.

Громадян закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби, уникати наближення до вікон та дотримуватися правил безпеки.

Варто зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо

Повітряні Сили повідомляли щодо виявлення ворожих загроз у даній області.

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка: у місті перебої з газом