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Хегсет заявил о необходимости возвращения НАТО к роли мощного военного альянса

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Пит Хегсет заявил о переходе к НАТО 3.0 для усиления военных возможностей в Европе. Альянс должен вернуться к жесткому сдерживанию агрессии.

Хегсет заявил о необходимости возвращения НАТО к роли мощного военного альянса

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к своей основной роли как сильного военного альянса. По его словам, важную роль в этом процессе играет генеральный секретарь НАТО, который работает вместе с Соединенными Штатами и президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Детали

"Генеральный секретарь проделал фантастическую работу, проложив путь, работая с нами, работая с президентом Трампом, работая с НАТО для достижения 3.0. НАТО 3.0 — это признание после Холодной войны, которое должно вернуться к настоящему жесткому военному альянсу, обладающему реальными военными возможностями, способными сдерживать здесь, на континенте, и взять на себя инициативу в сфере обороны Европы", — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте посетит США для укрепления единства перед саммитом в Анкаре. Обсудят судоходство в Ормузском проливе и расходы на оборону.

Алла Киосак

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Марк Рютте
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Дональд Трамп
Брюссель
Анкара
Соединённые Штаты