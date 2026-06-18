Хегсет заявил о необходимости возвращения НАТО к роли мощного военного альянса

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к своей основной роли как сильного военного альянса. По его словам, важную роль в этом процессе играет генеральный секретарь НАТО, который работает вместе с Соединенными Штатами и президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Детали

"Генеральный секретарь проделал фантастическую работу, проложив путь, работая с нами, работая с президентом Трампом, работая с НАТО для достижения 3.0. НАТО 3.0 — это признание после Холодной войны, которое должно вернуться к настоящему жесткому военному альянсу, обладающему реальными военными возможностями, способными сдерживать здесь, на континенте, и взять на себя инициативу в сфере обороны Европы", — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте посетит США для укрепления единства перед саммитом в Анкаре. Обсудят судоходство в Ормузском проливе и расходы на оборону.