В воскресенье, 4 августа, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в встретится с кандидатами на должность вице-президента. Харрис планирует провести встречу с по меньшей мере тремя кандидатами - сенатором Марк Келли из Аризоны, губернатором Тимом Волцем из Миннесоты и губернатором Джошом Шапиро из Пенсильвании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как пишет The New York Times, непонятно, встретится ли сегодня Харрис с другими потенциальными кандидатами, включая губернатора Кентукки Энди Бешира и министра транспорта Пита Буттиджиджа, или же они уже встречались с ней ранее.

Среди потенциальных кандидатов - два популярных руководителя из штатов, где продолжается предвыборная борьба - Марк Келли и Джош Шапиро.

Келли - сенатор от штата Свинг, что колеблется, с умеренной позицией по иммиграции, которая может помочь нейтрализовать проблемный для демократов вопрос.

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Шапиро пользуется широкой популярностью в Пенсильвании - штате, который, возможно, должен победить. Но он сталкивался с критикой со стороны левых, особенно пропалестинских активистов, за его поддержку Израиля и его отношение к протестам в колледже в связи с войной в Газе.

Вальц - достаточно новое лицо даже для большинства демократов, но в последнее время он стал известным из-за своих нападок на бывшего президента Дональд Трампа. Однако Миннесота вряд ли будет иметь решающее значение для пути Харрис в Белый дом, считает The New York Times.

В понедельник вечером или во вторник утром им сообщают, выбрали ли их. Кампания Харрис заявила, что объявит о своем выборе до того, как она и ее новый кандидат начнут турне по стране с митинга в Филадельфии во вторник, 6 августа.

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