Харрис желает провести дебаты с Дональдом Трампом на ABC News, несмотря на то, что Трамп согласился на дебаты с Fox News. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что принял предложение Fox News провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая является вероятным кандидатом от Демократической партии. Впрочем, кампания вице-президентом Камалы Харрис заявила, что они планируют придерживаться первоначального расписания дебатов, запланированных на ABC News.

Дональд Трамп підтвердив участь у дебатах з Камалою Гарріс 4 вересня