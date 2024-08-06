По данным опроса Morning Consult, опубликованного 5 августа, вице-президент США Камала Харрис обеспечила демократам наибольшее преимущество над бывшим президентом Дональдом Трампом почти за год. Харрис имеет 48% поддержки избирателей против 44% у Дональда Трампа. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

Детали

Morning Consult сообщила, что опрос проводили со 2 по 4 августа. Опросили 11 265 избирателей.

Отмечается, что преимущество Харрис - это "рекордно высокий перевес в ее пользу" и "наибольшее преимущество кандидата в президенты от демократов над Трампом почти за год", согласно данным опроса.

Например, 16 августа 2023 года президент Джо Байден опережал Трампа на 5 пунктов среди общенациональных избирателей, опрошенных Morning Consult. За день до того, как Байден выбыл из гонки 2024 года, он отставал от бывшего президента на 6 пунктов (47 % против 41 %).

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Харрис также опережает Трампа на 5 пунктов среди независимых избирателей (42 процента против 37 процентов) в опросе, проведенном в понедельник, и опережает бывшего президента на 9 пунктов среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 34 лет (49 процентов против 40 процентов). Погрешность опроса составляет 1 процентный пункт.

Вице-президент также имеет более высокий рейтинг благоприятствования, чем Трамп: 48 процентов избирателей заявили, что они благоприятно относятся к Харрису, по сравнению с 47 процентами, которые относятся к Трампу неблагоприятно.

Рейтинг приверженности Трампа был отрицательным - 46 процентов избирателей заявили, что благоприятно относятся к бывшему президенту, тогда как 52 процента считают его неблагоприятным.

Всего за две недели, прошедшие с момента выдвижения ее кандидатуры на пост президента, Харрис взяла верх в гонке. В конце прошлой недели вице-президент лидировала в восьми национальных опросах. Кампания Трампа ранее предупреждала свою команду о периоде "медового месяца" Харрис в течение нескольких недель после начала кампании вице-президента.

По опросам The New York Times, Трамп по-прежнему опережает Харрис на 1 процентный пункт (48 % против 47 %), хотя в последние дни разрыв между двумя кандидатами сократился. Если включить в опрос независимого кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего, то, по данным Times, Харрис и Трамп сравнялись на 44 %.

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Харрис также добилась успеха в нескольких важнейших штатах, где продолжается борьба. Согласно средним данным опроса, проведенного журналом 2024 Silver Bulletin, по состоянию на пятницу вице-президент лидировала в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

По данным Times, средние результаты опросов показали, что Харрис и Трамп сравнялись в Висконсине и Мичигане, хотя вице-президент отставала на 2 процентных пункта в Пенсильвании по состоянию на понедельник.