Харьков: Взрывы продолжают раздаваться в городе - СМИ

Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент Владимир Зеленский во время Рамадана принял участие в ифтаре с украинской мусульманской общиной, военнослужащими-мусульманами и дипломатами, выразив благодарность за поддержку и пожелав справедливого мира для Украины и всех народов, ценящих жизнь, а также поблагодарив тех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.