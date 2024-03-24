Харьков восстанавливает водо- и теплоснабжение после российской атаки на энергосистему

В Харькове продолжается борьба с последствиями вражеской атаки на энергосистему. Сейчас частично восстановлено водоснабжение и тепло. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В Харькове продолжается борьба с последствиями масштабной атаки на энергосистему, которую осуществили российские вооруженные силы.

Вторые сутки соответствующие структуры пытаются восстановить электроснабжение в городе. Однако, успешность этого процесса зависит от многочисленных факторов, среди которых технические возможности, логистика и производственные возможности.

По информации, вчера удалось частично восстановить поставки холодной воды в жилые дома города. Сейчас все районы обеспечены водоснабжением. Также треть жителей получила тепло, а горячей водой пользуется чуть меньше половины населения. Следовательно, процесс восстановления продолжается

Напомним,

В городе также действуют "пункты несокрушимости", где каждый житель может получить помощь: подзарядить свой телефон и согреться.

За два дня работы этих пунктов, их уже посетили до 30 тысяч человек.