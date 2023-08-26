Харьковщина: в результате обстрелов повреждены газовая труба, фермерское хозяйство и частный дом

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“За прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию”, - отметил Синегубов.

Также в городе Волчанск Чугуевского района в результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. А в селе Охримовка Чугуевского района в результате обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства, возник пожар.

Отмечается, что за эти сутки пострадавших среди гражданского населения не было зафиксировано.

Дополнение

На Харьковщине продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

Напомним

После месяца жестких боев на Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывает свои силы и средства, чтобы возобновить активные наступательные действия. Оперативная обстановка остается напряженной.