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Ситуація на Східному напрямку напружена, ворог перегруповує сили для поновлення наступальних дій - Сирський

Ситуація на Східному напрямку напружена, ворог перегруповує сили для поновлення наступальних дій - Сирський

Київ • УНН

 • 1116489 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Після місяця жорстких боїв на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог перегруповує свої сили та засоби, щоб поновити активні наступальні дії. Оперативна обстановка залишається напруженою, поінформував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території рф знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - заявив Сирський.

Деталі

Командувач зазначив, що окупанти також продовжують вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки", - поінформував він.

За його словами, спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення оборони і відбиття ворожих атак.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 серпня повідомила, що протягом минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти зменшили кількість обстрілів, однак не полишають спроб просуватися там. Наразі ворог "зализує рани" і додатково підтягує туди сили.

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