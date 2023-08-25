Ситуація на Східному напрямку напружена, ворог перегруповує сили для поновлення наступальних дій - Сирський

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"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території рф знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - заявив Сирський.

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Командувач зазначив, що окупанти також продовжують вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки", - поінформував він.

За його словами, спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення оборони і відбиття ворожих атак.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 21 серпня повідомила, що протягом минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти зменшили кількість обстрілів, однак не полишають спроб просуватися там. Наразі ворог "зализує рани" і додатково підтягує туди сили.