На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог "зализує рани" і додатково підтягує сили - Маляр

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"На Куп'янському напрямку складна ситуація. Ворог обстрілює і Куп'янськ, бої тривають. Наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір. Протягом цього тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування, і він додатково підтягує туди сили", - зазначила Маляр.

"Останні два тижні там була активізація, і настільки потужно Збройні сили зупиняли ворога, що зараз він просто зализує рани. Тому, дещо активність спала", - вказала заступниця міністра оборони.

Але, з її слів, це не означає, що ворог не продовжить цю активність. "Тому ми, безумовно, стежимо за Куп'янським і Лиманським напрямками, і впевнені в наших оборонцях", - наголосила вона.

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"На Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто ті бої, які були протягом минулого тижня, всі закінчилися поразкою ворога. Ворог не просувається там. На Лиманському напрямку основні бої тривають навколо Серебрянського лісництва. Ворог намагається вибити нас із позицій Кремінної і Білогорівки, які раніше були зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але вої там дуже запеклі", - розповіла Маляр.

Нагадаємо

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив 15 серпня, що Сили оборони посилили свої вогневі позиції та перекинули резерви на Куп'янсько-Лиманський напрямок.