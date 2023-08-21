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На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог "зализує рани" і додатково підтягує сили - Маляр

На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог "зализує рани" і додатково підтягує сили - Маляр

Київ • УНН

 • 536408 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протягом минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти зменшили кількість обстрілів, однак не полишають спроб просуватися там. Наразі ворог "зализує рани" і додатково підтягує туди сили, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"На Куп'янському напрямку складна ситуація. Ворог обстрілює і Куп'янськ, бої тривають. Наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір. Протягом цього тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування, і він додатково підтягує туди сили", - зазначила Маляр.

"Останні два тижні там була активізація, і настільки потужно Збройні сили зупиняли ворога, що зараз він просто зализує рани. Тому, дещо активність спала", - вказала заступниця міністра оборони.

Але, з її слів, це не означає, що ворог не продовжить цю активність. "Тому ми, безумовно, стежимо за Куп'янським і Лиманським напрямками, і впевнені в наших оборонцях", - наголосила вона.

Деталі

"На Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто ті бої, які були протягом минулого тижня, всі закінчилися поразкою ворога. Ворог не просувається там. На Лиманському напрямку основні бої тривають навколо Серебрянського лісництва. Ворог намагається вибити нас із позицій Кремінної і Білогорівки, які раніше були зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але вої там дуже запеклі", - розповіла Маляр.

Нагадаємо

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив 15 серпня, що Сили оборони посилили свої вогневі позиції та перекинули резерви на Куп'янсько-Лиманський напрямок. 

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