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На Купянско-Лиманском направлении враг "зализывает раны" и дополнительно подтягивает силы - Маляр

На Купянско-Лиманском направлении враг "зализывает раны" и дополнительно подтягивает силы - Маляр

Киев • УНН

 • 536407 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение прошлой недели на Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты уменьшили количество обстрелов, однако не оставляют попыток продвигаться там. Сейчас враг "зализывает раны" и дополнительно подтягивает туда силы, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"На Купянском направлении сложная ситуация. Враг обстреливает и Купянск, бои продолжаются. Наши защитники очень мощно оказывают врагу сопротивление. В течение этой недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Но на самом деле враг не оставляет своих планов двигаться там вперед. Сейчас просто происходит перегруппировка, и он дополнительно подтягивает туда силы", - отметила Маляр.

"Последние две недели там была активизация, и настолько мощно Вооруженные силы останавливали врага, что сейчас он просто зализывает раны. Поэтому, несколько активность спала", - указала замминистра обороны.

Но, по ее словам, это не означает, что враг не продолжит эту активность. "Поэтому мы, безусловно, следим за Купянским и Лиманским направлениями, и уверены в наших защитниках", - подчеркнула она.

Детали

"На Купянском направлении наши отбили атаки южнее Першотравневого, Синьковки, восточнее Петропавловки Харьковской области. То есть те бои, которые были в течение прошлой недели, все закончились поражением врага. Враг не продвигается там. На Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Враг пытается выбить нас с позиций Кременной и Белогоровки, которые ранее были заняты нашими войсками. Врагу это не удается, но вои там очень ожесточенные", - рассказала Маляр.

Напомним

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 15 августа, что Силы обороны усилили свои огневые позиции и перебросили резервы на Купянско-Лиманское направление. 

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